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общество

В Минздраве рассказали, как вовремя обнаружить онкозаболевания

Фото В Минздраве рассказали, как вовремя обнаружить онкозаболевания
Фото В Минздраве рассказали, как вовремя обнаружить онкозаболевания

Freepik, authors: Mark Kostich

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области Ирина Назаркина рассказала, что для своевременного обнаружения онкологический заболеваний в поликлиниках организовали проведение скрининговых исследований.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по организации первичной медико-санитарной помощи по городу Самаре, заместитель главного врача Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района Ирина Назаркина рассказала изданию sovainfo.ru, как вовремя обнаружить развитие онкозаболевание.

«Для раннего выявления онкологических заболеваний в поликлиниках организовано проведение скрининговых исследований», — поделилась специалист.

Назаркина отметила, что сейчас медучреждения активно снабжают себя современным оборудованием, так как именно оно поможет раньше провести диагностику заболевания и начать лечение.

Напомним, врач рассказал о прививке, которая снизит риск развития рака.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

рак
врач
онкология
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