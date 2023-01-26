В Минздраве рассказали, как вовремя обнаружить онкозаболевания

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Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области Ирина Назаркина рассказала, что для своевременного обнаружения онкологический заболеваний в поликлиниках организовали проведение скрининговых исследований.
Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Самарской области по организации первичной медико-санитарной помощи по городу Самаре, заместитель главного врача Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района Ирина Назаркина рассказала изданию sovainfo.ru, как вовремя обнаружить развитие онкозаболевание.
«Для раннего выявления онкологических заболеваний в поликлиниках организовано проведение скрининговых исследований», — поделилась специалист.
Назаркина отметила, что сейчас медучреждения активно снабжают себя современным оборудованием, так как именно оно поможет раньше провести диагностику заболевания и начать лечение.
Напомним, врач рассказал о прививке, которая снизит риск развития рака.
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