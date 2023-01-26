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В Новосибирске адвокаты экс-директора "Красного факела" считают арест необоснованным

Фото В Новосибирске адвокаты экс-директора "Красного факела" считают арест необоснованным
Фото В Новосибирске адвокаты экс-директора "Красного факела" считают арест необоснованным

Фото: театр "Красный факел"

Адвокаты бывшего директора "Красного факела" Александра Кулябина назвали домашний арест необоснованным.

Адвокаты Антон Милютин и Елена Вербенко, которые защищают бывшего директора новосибирского театра "Красный факел" Александра Кулябина, заявили, что считают его арест необоснованным. Об этом они заявили в беседе с корреспондентом Сиб.фм в зала Центрально суда.

Напомним, Кулябина суд отправил под домашний арест на два месяца, до 23 марта.

Будут ли адвокаты обжаловать домашний арест Кулябина, пока неизвестно.

Как ранее писал Сиб.фм, Центральный суд Новосибирска отправил экс-директора "Красного факела" под домашний арест на два месяца.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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