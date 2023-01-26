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В Новосибирске экс-директора "Красного факела" Кулябина арестовали на два месяца

Фото В Новосибирске экс-директора "Красного факела" Кулябина арестовали на два месяца
Фото В Новосибирске экс-директора "Красного факела" Кулябина арестовали на два месяца

Фото: Сиб.фм

Центральный суд Новосибирска отправил экс-директора "Красного факела" под домашний арест на два месяца.

В Новосибирске, 26 января, прошло заседание по избранию меры пресечения экс-директору театра "Красный факел" Александру Кулябину. Его отправили под домашний арест до 23 марта. Об этом сообщил корреспондент Сиб.фм

Кроме этого, экс-директору театра запретили общаться со свидетелями, пользоваться интернетом и телефоном.

Напомним, Кулябина подозревают в растрате денежных средств на сумму более 1,8 миллиона рублей. 23 января на него завели уголовное дело и задержали. Его обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата денежных средств в особо крупном размере). По данным следствия, он мог незаконно выписать премию сыну Тимофею Кулябину, который негативно высказался об СВО.

Александр Кулябин в зале суда прокомментировал свое задержание.

"Задержание, наверно, стандартное. Мне не с чем сравнивать. Я нигде не сидел, нигде не был. Поэтому не могу ничего сказать", — сказал он.

Как ранее писал Сиб.фм, за театрала поручились народный артист Константин Райкин, художественный руководитель "Театра наций" Евгений Миронов, актрисы Юлия Пересильд и Елизавета Боярская, генеральный директор “Большого театра” Владимир Урин, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум.

Также его поддержали коллеги из театра "Красный факел". Сотрудники считают уголовное дело "подставой".

 

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Автор:
Дамир Трубников

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