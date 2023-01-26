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Известные актеры поручились за экс-директора «Красного факела» Кулябина в Новосибирске

Фото Известные актеры поручились за экс-директора «Красного факела» Кулябина в Новосибирске
Фото Известные актеры поручились за экс-директора «Красного факела» Кулябина в Новосибирске

Фото: "Театрал"

Деятели культуры и известные актеры выступили поручителями экс-директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина в суде.

Московские театральные деятели выступили в поддержку задержанного 24 января бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина. За театрала поручились народный артист Константин Райкин, художественный руководитель "Театра наций" Евгений Миронов, актрисы Юлия Пересильд и Елизавета Боярская, генеральный директор “Большого театра” Владимир Урин, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум.

Их ходатайства о личном поручительстве будут заявлены 26 января на заседании Центрального районного суда Новосибирска, который изберет Кулябину меру пресечения.

Напомним, в пятницу, 23 декабря, стало известно об увольнении директора театра «Красный факел» Александра Кулябина, он занимал этот пост 23 года. В тот же день на мужчину завели уголовное дело о растрате денежных средств на сумму более 1,8 миллиона рублей.

Бывшие коллеги Кулябина в беседе с журналистом Сиб.фм отметили, что считают дело против Кулябина надуманным. Сотрудники не исключают, что причиной уголовного преследования стал недавний скандал с высказыванием его сына о СВО и называют задержание своего начальника «подставой».

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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