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В Новосибирске бывшего полицейского подозревают в хищении крупной суммы денег

Фото В Новосибирске бывшего полицейского подозревают в хищении крупной суммы денег
Фото В Новосибирске бывшего полицейского подозревают в хищении крупной суммы денег

В управлении МВД по Новосибирской области прошли обыски, связанные с делом экс-следователя полиции, которого подозревают в хищении имущества.

В Новосибирске бывшего следователя полиции подозревают в хищении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издательства, в управлении МВД по Новосибирской области по делу экс-следователя прошли обыски.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области журналисту Сиб.фм ответили, что такой информацией не владеют.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области суд оставил в силе приговор экс-полицейскому Денису Калинину по делу об убийстве трансгендера.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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