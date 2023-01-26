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В Новосибирске пристань Речного вокзала выставили на торги за 29,8 миллиона рублей

Фото В Новосибирске пристань Речного вокзала выставили на торги за 29,8 миллиона рублей
Фото В Новосибирске пристань Речного вокзала выставили на торги за 29,8 миллиона рублей

Фото: роскачество

В Новосибирске стартовали торги за пристань Речного вокзала с начальной ценой 29,8 миллиона рублей.

Территориальное управление Росимущества в Новосибирске объявило о продаже пристани Речного вокзала — двух причальных стенок и причала. Общая начальная стоимость объектов на торгах —более 75 миллионов рублей, из них пристань оценили в 29,8 миллиарда.

Продаются две причальные стенки — 212 и 850 метров, а также причал хозфекальных стоков длиной 52 метра. Одна из причальных стенкок сейчас используются для навигации на реке Обь и туристических прогулках на судах, другая — грузовая. Причал используется для вывоза мусора и стоков от судов.

Подать заявку на участие в торгах можно до 19 февраля, сам конкурс состоится 28 февраля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на берегу Обского моря продают базу отдыха «Олимп» за 13 млн рублей.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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