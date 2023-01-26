В Новосибирске в квартире нашли мёртвым 11-летнего мальчика

Фото: СКР
В Калининском районе Новосибирска в квартире обнаружили тело ребёнка.
В Новосибирске в одной из квартир Калининского района обнаружили тело 11-летнего ребёнка. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «АиФ-Новосибирск». Инцидент произошёл в четверг, 26 января.
«Тело мальчика нашли в квартире дома на улице Макаренко», — сообщил источник.
Инцидент произошел в четверг, 26 января.
В СУ СК РФ по Новосибирской области не прокомментировали случившееся, пишет издание.
Напомним, ранее под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери.
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