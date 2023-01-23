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Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери

Фото Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
Фото Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Пятнадцатилетняя жительница Новосибирской области отправилась в воспитательную колонию за убийство матери.

В Бердске 15-летнюю местную жительницу приговорили к 6 годам и 6 месяцам воспитательной колонии за убийство матери. Об этом в понедельник, 23 января, сообщили в СУ СКР по региону.

В ведомстве напомнили, что 30 июля прошлого года девушка находилась дома с матерью. Между родственницами произошёл конфликт, из-за которого дочь напала на женщину с ножом. После нескольких ударов пострадавшая погибла на месте.

«Собранные следственным отделом по городу Бердск следственного управления СК России по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 15-летней жительнице города Бердска обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — добавили в Следственном комитете.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в конце прошлой недели 16-летняя девушка погибла при падении с высоты на улице Орджоникидзе, 21 в Новосибирске. Предварительно, она упала с крыши 7-этажного здания на проходившего мимо 17-летнего парня. Юноша скончался в больнице от полученных травм. Сама же девушка погибла на месте, её накрыли непрозрачным материалом сотрудники реанимации.

Напомним, ранее житель Новосибирска убил соседку и сжёг её дом.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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