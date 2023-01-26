В Новосибирской области простятся с погибшими в ДТП фельдшером и водителем скорой помощи

Фото: администрация Татарского района

Под Новосибирском состоится прощание с погибшими в ДТП сотрудниками скорой помощи.

Во вторник, 24 января на Северном объезде автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым «Митцубиси». Погибли 4 человека, в том числе два сотрудника скорой помощи — фельдшер Александр Вараксин и водитель Валерий Васильев. Прощание с ними состоится 27 января. Об этом сообщили в администрации Татарского района.

«Прощание с трагически погибшими работниками бригады скорой медицинской помощи ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО» фельдшером Вараксиным Александром Андреевичем и водителем Васильевым Валерием Юрьевичем, состоится 27.01.2023г.в ДК «Родина» с 11.00 до 12.00», — сообщили на странице администрации района Вконтакте.

У Александра Вараксина осталась жена и два маленьких ребенка, у Валерия Васильева — жена и взрослые дети.

Скорая возвращалась в Новосибирск с вызова в Татарской ЦРБ, и на Северном объезде столкнулась со встречным автомобилем, перевернулась из загорелась. Погибли 4 человека, еще 3 получили травмы.