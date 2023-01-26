Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В России зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19

Фото В России зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19
Фото В России зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19

В России выявили боле 7000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

В России было зафиксировано более 7000 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Такое количество заболевших в последний раз фиксировалось до 23 декабря 2022 года, пишет ФАН.

За прошедшие сутки госпитализация потребовалась 973 россиянам. В 40 регионах количество госпитализаций снизилось, а в 38 — увеличилось. Еще 5270 человек успешно прошли курс лечения от коронавируса, сообщают в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Напомним, какой симптом указывает на наличие нового варианта коронавируса.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Дарья Бочкун
журналист

0

Теги

Россия
коронавирус
заболевшие
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24953
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
22138
В центре Новосибирска 16-летняя девочка погибла после падения с высоты
17412
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
16705
«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
13139
«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии
11696
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина
9822
Решение принято: уже с 1 февраля 2023 пенсионеров ждет рекордная прибавка к выплатам