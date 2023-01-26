В России зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19

В России выявили боле 7000 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.
В России было зафиксировано более 7000 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Такое количество заболевших в последний раз фиксировалось до 23 декабря 2022 года, пишет ФАН.
За прошедшие сутки госпитализация потребовалась 973 россиянам. В 40 регионах количество госпитализаций снизилось, а в 38 — увеличилось. Еще 5270 человек успешно прошли курс лечения от коронавируса, сообщают в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Напомним, какой симптом указывает на наличие нового варианта коронавируса.
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