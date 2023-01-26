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В военкомате назвали дату начала весеннего призыва 2023 года

Фото В военкомате назвали дату начала весеннего призыва 2023 года
Фото В военкомате назвали дату начала весеннего призыва 2023 года

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Весенний призыв забайкальцев для прохождения срочной службы стартует с 1 апреля.

В военном комиссариате Забайкальского края сообщили, что весенний призыв на срочную службу стартует с 1 апреля. Призывной возраст станет известен только после указа главы страны Владимира Путина, пишет zabnews.

В военном комиссариате также напомнили, что ведомство не занимается вопросами заключения контрактов с военнослужащими для службы в армии.

«Все вопросы по заключению контрактов военнослужащими не входят в компетенцию военного комиссариата. Этой работой занимается пункт набора по контракту», – сообщили они.

Напомним, стало известно,правда ли, что на спецоперацию заберут ещё 500 призывников.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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