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общество

Врач заявил, что изменение голоса может быть признаком онкологии

Фото Врач заявил, что изменение голоса может быть признаком онкологии
Фото Врач заявил, что изменение голоса может быть признаком онкологии

Freepik, authors: Dima Berlin

По словам врача Владимира Зайцева, изменения в голосе могут быть связаны с гипотиреозом и онкологией.

Голос меняется за жизнь всего дважды, но по разным причинам. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. Как объяснил врач, когда человек стареет,то его голосовой аппарат также слабеет, что считается совершенно нормальным этапом. Но если голос меняется из-за гипотиреоза, онкологии или табакокурения, то ситуация становится гораздо опаснее.

«При патологии эндокринной системы, гипотиреозе голос огрубляется. Могут возникать мозоли на уровне голосовых складок, тогда голос не будет таким звучным», — объяснил отоларинголог.

Он добавил, что при онкологии патологические злокачественные ткани начинают давить на гортаноглотку и голос меняется.

Напомним, лор рассказала, как выбрать назальный спрей при простуде.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

врач
онкология
голос
симптомы
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