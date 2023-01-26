Врач заявил, что изменение голоса может быть признаком онкологии

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По словам врача Владимира Зайцева, изменения в голосе могут быть связаны с гипотиреозом и онкологией.

Голос меняется за жизнь всего дважды, но по разным причинам. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев. Как объяснил врач, когда человек стареет,то его голосовой аппарат также слабеет, что считается совершенно нормальным этапом. Но если голос меняется из-за гипотиреоза, онкологии или табакокурения, то ситуация становится гораздо опаснее.

«При патологии эндокринной системы, гипотиреозе голос огрубляется. Могут возникать мозоли на уровне голосовых складок, тогда голос не будет таким звучным», — объяснил отоларинголог.

Он добавил, что при онкологии патологические злокачественные ткани начинают давить на гортаноглотку и голос меняется.

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