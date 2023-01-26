Житель Новосибирска заподозрил кондукторов в обмане пассажиров при безналичной оплате

Фото: Сиб.фм, Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске пассажиры общественного транспорт жалуются на кондукторов, которые не принимают оплату за проезд банковскими картами.

Житель Новосибирска Влад пожаловался на кондукторов, которые требуют от пассажиров оплаты проезда только наличными из-за якобы не работающих терминалов. Молодой человек подозревает, что сотрудники таким способом пытаются скрыть от руководства реальную выручку.

«Почему-то в часы-пик терминалы работают отлично, но как только поток пассажиров падает, кондукторы начинают утверждать, что устройство не работает – платите наличкой», — рассказал Сиб.фм новосибирец Влад.

Молодой человек не исключает, что кондукторам может быть выгодно принимать от пассажиров наличные.

«По-человечески я их понимаю. Зарплаты небольшие, как-то нужно выкручиваться. Но с другой стороны, это же городской транспорт. В котором хочется с комфортом платить за проезд», — добавил он.





Влад уточнил, что несколько раз уговаривал кондукторов принять оплату банковской картой. При этом устройства чудесным образом начинали работать.

"Я просил проверить неработающий терминал. Они доставали, я прислонял карту и они такие "Ой, все работает", — рассказал пассажир.

Молодой человек раскритиковал также схему, которую иногда практикую водители и кондукторы общественного транспорта.

«Якобы идут навстречу и говорят, что можно просто перевести, если нет налички. Переведенные деньги поступают на счет водителя или кондуктора. Отдают они потом эти деньги в кассу или нет, — вопрос риторический», — заключил собеседник Сиб.фм.

Редакция Сиб.фм направила запрос в пресс-службу мэрии Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирцы продолжают сталкиваться с проблемами при оплате поездок в общественном транспорте. Рассчитаться безналичным способом по-прежнему можно не везде.