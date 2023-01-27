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В 2023 году в Новосибирске планируют начать строительство 60-тиэтажного небоскреба

Фото В 2023 году в Новосибирске планируют начать строительство 60-тиэтажного небоскреба
Фото В 2023 году в Новосибирске планируют начать строительство 60-тиэтажного небоскреба

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Октябрьском районе Новосибирска планируют начать строительство шестидесятиэтажного небоскреба.

Пресс-служба правительства Новосибирской области со ссылкой на главу минстроя региона Алексея Колмакова сообщила, что на текущий год запланирован ввод более 2 миллионов квадратных метров жилья. Один из наиболее заметных проектов – первый в Новосибирске 60-ти этажный небоскрёб, который планируют построить в Октябрьском районе города.

По сообщению главы ведомства, сейчас ведутся работы по получению всех необходимых документов.

Кроме того, продолжается строительство инфекционной больницы, которая до конца года должна быть сдана в эксплуатацию, а также детского реабилитационного центра в Бердске на 300 коек, бассейна СКА в Новосибирске, научного центра СКИФ и кампуса мирового уровня НГУ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на границе Дзержинского и Октябрьского районов Новосибирска планируют установить белую крылатую стелу.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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