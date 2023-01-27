В Росстате показали типичный портрет жителя Новосибирска после переписи

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

Всероссийская перепись населения прошла в 2021 году, но её данные до сих пор анализируются. Так, в Росстате на основе этих данных составили типичный портрет жителя Новосибирска.

Оказалось, что это – женщина. Из 2 798 928 человек, которые сейчас проживают в Новосибирске, больше половины (54%) – представители женского пола. Будущие мужчины преобладают только в возрастной категории до 24 лет. А после 85-ти женщин и вовсе в три раза больше.

Больше всего в Новосибирске женщин в возрасте 42,9 лет. Чаще всего она окончила среднее специальное учебное заведение, после 20 лет вышла замуж и родила ребёнка, который сейчас учится в старших классах школы.

Также специалисты Росстата выяснили в каких условиях живёт средний типаж сибирячки: чаще всего речь идёт о квартире советского времени, в которой на человека приходится 20 квадратных метров.

По доходам – чаще всего респонденты живут на одну зарплату. Ещё 96 тысяч заявили, что получают пособия или другие виды доходов. Две тысячи студентов регулярно получают стипендию.

Напомним, Всероссийская перепись прошла в ноябре 2021 года, а вот её окончательные результаты были опубликованы только в апреле 2022-го.