Доходы депутатов горсовета и Заксобрания Новосибирской области засекретят

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

С 2023 года доходы депутатов и сенаторов Новосибирской области будут публиковать в обезличенном виде.

В Госдуме Российской Федерации приняли закон, который разрешает публиковать данные о доходах депутатов и сенаторов в обезличенном виде, без указаний фамилий. Под закон попадают и муниципальные депутаты, которые располагают многомиллионными доходами и недвижимостью за рубежом. Об этом сообщают РИА Новости

Так, например, после ввода этого закона нельзя будет узнать очередные доходы депутата Заксобрания Новосибирской области Павла Кивы, который в 2021 году задекларировал доход в 2,98 миллиарда рублей, владение несколькими компаниями и спорткомплексом «Армада» в Краснообске.

Наиболее богатые депутаты Новосибирской области декларируют доходы от строительства. Например, Кирилл Покровский в 202 году заработал 75,4 миллиона рублей как директор по развитию ГК «КПД-Газстрой». В тот же год Алексей Джулай, гендиректор ГК «Дискус», заработал 59 миллионов рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что сотрудников мэрии Новосибирска признали виновными в хищении 52 квартир.