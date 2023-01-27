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общество

Эксперт предупредила, что употребление полуфабрикатов может спровоцировать развитие рака

Фото Эксперт предупредила, что употребление полуфабрикатов может спровоцировать развитие рака
Фото Эксперт предупредила, что употребление полуфабрикатов может спровоцировать развитие рака

Freepik, authors: monkeybusinessimages

По словам эксперта Натальи Торорощенко, в свой рацион следует включать только домашние полуфабрикаты.

Эксперт по функциональному питанию, спикер акселератора Etion Наталья Торорощенко предупредила, что употребление полуфабрикатов может привести к развитию рака. По ее словам, лучше включать в свой рацион только домашние полуфабрикаты, пишет Pravda.Ru.

Специалист также добавила, что чрезмерное употребление обработанных продуктов питания может привести к таким проблемам со здоровьем как: болезни сердца и сосудов, диабет, ожирение.

Однако, как отмечает Торорощенко, польза от таких продуктов будет, если они приготовлены дома. Например: пельмени, колбасы, консервы, котлеты, голубцы, перец фаршированный.

Напомним, диетолог назвала несовместимые друг с другом фрукты.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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