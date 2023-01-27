Эксперт предупредила, что употребление полуфабрикатов может спровоцировать развитие рака

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По словам эксперта Натальи Торорощенко, в свой рацион следует включать только домашние полуфабрикаты.

Эксперт по функциональному питанию, спикер акселератора Etion Наталья Торорощенко предупредила, что употребление полуфабрикатов может привести к развитию рака. По ее словам, лучше включать в свой рацион только домашние полуфабрикаты, пишет Pravda.Ru.

Специалист также добавила, что чрезмерное употребление обработанных продуктов питания может привести к таким проблемам со здоровьем как: болезни сердца и сосудов, диабет, ожирение.

Однако, как отмечает Торорощенко, польза от таких продуктов будет, если они приготовлены дома. Например: пельмени, колбасы, консервы, котлеты, голубцы, перец фаршированный.

Напомним, диетолог назвала несовместимые друг с другом фрукты.