Эксперт предупредила, что употребление полуфабрикатов может спровоцировать развитие рака

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По словам эксперта Натальи Торорощенко, в свой рацион следует включать только домашние полуфабрикаты.
Эксперт по функциональному питанию, спикер акселератора Etion Наталья Торорощенко предупредила, что употребление полуфабрикатов может привести к развитию рака. По ее словам, лучше включать в свой рацион только домашние полуфабрикаты, пишет Pravda.Ru.
Специалист также добавила, что чрезмерное употребление обработанных продуктов питания может привести к таким проблемам со здоровьем как: болезни сердца и сосудов, диабет, ожирение.
Однако, как отмечает Торорощенко, польза от таких продуктов будет, если они приготовлены дома. Например: пельмени, колбасы, консервы, котлеты, голубцы, перец фаршированный.
Напомним, диетолог назвала несовместимые друг с другом фрукты.
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