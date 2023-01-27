Эксперты сообщили об увеличении кредитного портфеля малого и среднего бизнеса

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Банк ЗЕНИТ по итогам 2022 года увеличил кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса на 46%

За данный период предприниматели получили заемных средств почти на 12 млрд рублей, на 87% больше, чем в 2021 году. Чаще всего кредиты брали на оборотное кредитование, рефинансирование и инвестиционные цели.

«В 2022 году была расширена кредитная линейка продуктов для представителей малого и среднего бизнеса. Улучшились процессы выдачи заемных средств. Теперь предприниматели могут получить необходимое финансирование оперативно и с минимальным пакетом документов, что позволяет им развивать свое дело», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

Средний размер займа составил 65 млн рублей. В топ-3 кредитуемых банком направлений бизнеса вошли пищевая промышленность, оптовая и розничная торговля, а также производство. Средний срок кредитования — 3 года.

Представителям МСБ доступны программы с государственной поддержкой, среди которых программа субсидирования Минэкономразвития и программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемая совместно с АО «Корпорация «МСП» и Банком России. Также можно оформить кредиты по собственным программам банка на инвестиционные цели и развитие бизнеса.

Сегодня для бизнеса также открыты все инструменты по работе с госзакупками. Можно открыть спецсчет, получить банковскую гарантию в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 185-ФЗ/615-ПП РФ как на участие в торгах, так и на исполнение контракта, а также получить коммерческую гарантию, обеспечивающую исполнение коммерческого контракта.