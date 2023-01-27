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В Новосибирске ГИБДД проведет массовый рейд по пьяным водителям

Фото В Новосибирске ГИБДД проведет массовый рейд по пьяным водителям
Фото В Новосибирске ГИБДД проведет массовый рейд по пьяным водителям

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Дорожные патрули Новосибирска начали «охоту» на нетрезвых водителей.

С 27 по 30 января в Новосибирске сотрудники ГАИ проведут мероприятия, которые помогут уменьшить последствия ДТП из-за пьяной езды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ГИБДД Новосибирской области напоминают, что вождение в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования могут повлечь штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Такая ответственность считается административной. Но за повторное нарушение в течение года после первого предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске разрешили предъявлять права в телефоне инспекторам ГИБДД. Теперь можно показать QR-код в приложении Госуслуги. Инспектор отсканирует код через свой планшет и увидит данные документов. Тем не менее, патрульные также имеют право потребовать бумажную версию документов.

Также в конце декабря 2022 года полиция провела опрос о коррупции сотрудников ГИБДД среди горожан.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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