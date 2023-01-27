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Гинеколог из Новосибирска рассказала о возрасте готовности к сексу у девушек

Фото Гинеколог из Новосибирска рассказала о возрасте готовности к сексу у девушек
Фото Гинеколог из Новосибирска рассказала о возрасте готовности к сексу у девушек

Фото: Freepik

В Новосибирске врач рассказала, когда девушки становятся готовы к половым актам.

Женское тело анатомически становится готово к половым актам с наступлением менструационного цикла — в среднем в 12-13 лет. Но для психологической готовности к этому событию нужна перестройка гормонального фона — а она наступает намного позже. Лучше дождаться совершеннолетия. Об этом рассказала гинеколог новосибирского центра «Юнона» Елена Панфилова порталу Om1.ru.

Области мозга гипоталамус и гипофиз, щитовидная железа и яичники в 12-13 лет еще не перестроились на гормональный фон растущего женского тела. Нестабильность эмоционального фона продлится вплоть до совершеннолетия.

«К 18 годам человек полностью сформирован», — объяснила врач.

В 90% случаев первый секс сопровождается кровянистыми выделениями. В случае, если плева растянута, то крови и боли нет — с таким сталкиваются, например, гимнастки и конные спортсменки. Многое зависит от размера полового органа партнёра и аккуратности его действий.

Как рассказывает Елена Панфилова, понятие девственности — социальный конструкт, а первый секс не влечет значимых анатомических изменений в женском организме.

Ранее семейные пары рассказали Сиб.фм, как появление детей убило их личную жизнь.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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