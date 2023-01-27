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МИД РФ допустил ограничения в работе центра филиала института Гёте в Новосибирске из-за действий Берлина

Фото МИД РФ допустил ограничения в работе центра филиала института Гёте в Новосибирске из-за действий Берлина
Фото МИД РФ допустил ограничения в работе центра филиала института Гёте в Новосибирске из-за действий Берлина

Фото: МИД РФ

В Российском МИДе обеспокоены ограничениями работы Российского дома науки и искусства в Берлине.

Власти РФ могут принять ответные меры в случае, если Берлин не прекратит ограничения деятельности Российского дома науки и искусства в Берлине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Меры будут касаться филиалов институтов им Гёте в российских регионов, отметила она.

«Германская сторона должна понимать, что если ситуация вокруг Российского дома науки и культуры в Берлине не нормализуется, то не заставят себя ждать ответные меры в отношении филиалов институтов им. Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и в Новосибирске», – сообщает РИА-Новости со ссылкой на Захарову.

Ранее СМИ Германии сообщили, что местная прокуратура организовала проверку Русского дома из-за предполагаемого нарушения закона о внешней торговле. Российские власти ожидают разъяснения от посла ФРГ в стране.

Напомним, ранее певица из Новосибирска Пелагея попала в санкционный список Украины.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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