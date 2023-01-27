Минздрав Новосибирской области составил рейтинг самого ценного медоборудования

Фото: Правительство Новосибирской области

Министерство здравоохранения Новосибирской области поделилось рейтингом самого ценного медицинского оборудования.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области составили рейтинг самого ценного медоборудования, пополнившего первичное звено. Данными поделились на сайте правительства Новосибирской области.

В рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение», поликлиники и поликлинические отделения медучреждений Новосибирской области оснащаются новым современным медицинским оборудованием.

Самой дорогой покупкой 2022 года Минздрав Новосибирской области признал цифровой рентген-аппарат для Городской клинической больницы № 11, на него потратили 29,8 миллиона рублей.

Дешевле обошелся рентген для Болотнинской ЦРБ, стоимостью 25,6 миллиона рублей. Замыкают рейтинг самого ценного медоборудования передвижные палатные рентген-аппараты, закупленные для Новосибирской клинической ЦРБ, Венгеровской, Каргатской, Колыванской и Сузунской ЦРБ. Стоимость каждого – около 10 миллионов рублей.

Всего на приобретение медицинского оборудования в рамках федерального проекта в 2022 году израсходовали более 244 миллионов рублей.

Напомним, Сиб.фм писал о том, что глава Минздрава Новосибирской области выразил соболезнования близким погибших в ДТП со скорой, которое произошло 24 января.