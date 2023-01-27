"Муж пришёл только на похороны": появились шокирующие подробности о матери сгоревших в Новосибирске детей

Коллаж Сиб.фм: фото из архива Сиб.фм и "МК в Новосибирске"

27 января, в пятницу, в Первомайском районном суде Новосибирска избирали меру пресечения матери задохнувшихся х на пожаре детей. После заседания Ксения К. ушла домой в компании подруг, которые пришли ее поддержать.

Страшный пожар, который унёс жизни двух малышей в возрасте года и двух лет, в Первомайском районе произошёл в декабре прошлого года. Не прошло ещё и 40 дней с момента трагедии.

Няня, которая ушла "на реснички" и оставила детей одних, уже находится в СИЗО. Сегодня, 27 января, следователи вышли в суд с ходатайством об аресте 24-летней матери.

Всё это считают несправедливым подруги Ксении К. Они рассказывают, что у девушки есть ещё один ребёнок, который сейчас живёт с отцом. Рассказали приятельницы и о событиях того рокового дня.

"Когда ей няня написала что она не сможет с детьми посидеть, Ксения с ней договорилась, чтобы няня подождала, пока та вернётся с работы и купит детям продукты, – рассказывают подруги.

– Пожар начался где-то часа в два с дивана. Хотя как мне известно, дома не было ни спичек ни зажигалок. Заключение пожарных мы ещё не видели".

Подружки также говорят, что Ксению остаётся только пожалеть. Она воспитывала троих детей одна. Сама воспитывалась в приёмной семье и обратиться за помощью ей было не к кому.

В беседе с журналистом "МК в Новосибирске" они добавили, что до трагедии девушка работала диспетчером. График был очень плотный, поэтому сибирячке часто приходилось оставлять детей с няней.

Официально Ксения замужем, однако за полгода до пожара отношения с 19-летним супругом разладились.

"Они разъехались, хоть и не развелись. Ксения одна тянула двоих детей, так как муж не помогал. Он пришел только на похороны", — рассказали девушки.

После заседания выяснилось, что к Ксении не стали применять даже домашний арест. Конца следствия по этому делу она дождётся под подпиской о невыезде. Как прошёл сам процесс — читайте в этом материале.