В Новосибирске мать задохнувшихся на пожаре детей отпустили домой из зала суда - текстовый онлайн

Фото с личной страницы Ксении В. в "ВК", СУ СКР по региону, "МК в Новосибирске"

В пятницу, 27 января, Первомайский суд Новосибирска изберёт меру пресечения матери двоих детей, которые остались без присмотра и погибли на пожаре.

Первомайский суд Новосибирска избирает меру пресечения 24-летней матери двоих детей, которые в декабре 2022 года задохнулись в горящей квартире. Женщина оставила малышей 19-летней няне, а та "ушла на ресницы", бросив детей одних. Няня была задержана через пять дней после трагедии, тогда как горе-мать оставалась на свободе больше месяца.

Сегодня суд решит участь женщины — отправить ее в СИЗО либо оставить под домашним арестом. В зале суда работает журналист "МК в Новосибирске".

16:39

На выходе из зала суда Ксению ждали ее подруги.

16:19

Мать погибших детей освободили в зале суда.

16:15

Суд отказал в ходатайстве о заключении 24-летней Ксении под стражу. На время расследования дела женщина будет находиться под подпиской о невыезде.

16:12

Судья удалилась в совещательную комнату для принятия решения по мере пресечения матери погибших детей.

15:58

"Она не сможет там", — подруги матери погибших детей считают, что в СИЗО ей не место

Они также назвали несправедливым сам факт задержания женщины.

"Потому что она за своих детей садится же, это, мне кажется все равно не честно. Потому что детям еще 40 дней нет, а ее уже приговорили к тому, в чем она не виновна", — сказали подруги Ксении в коридоре суда.

15:49

Подруги 24-летней Ксении, которые пришли поддержать ее в зале суда, рассказали, что до трагедии девушка работала диспетчером. График был очень плотный, поэтому сибирячке часто приходилось оставлять детей с няней.

Официально Ксения замужем, однако за полгода до пожара отношения с 19-летним супругом зарладились.

"Они разъехались, хоть и не развелись. Ксения одна тянула двоих детей, так как муж не помогал", — рассказали девушки.

15:30

Как передает из зала суда наш корреспондент, мать погибших детей отказалась общаться со СМИ.

При виде камеры женщина накинула капюшон и отвернулась.

"Выглядит заплаканной и очень уставшей", — сообщает журналист.

15:15

Заседание по избранию меры пресечения матери погибших детей проходит в закрытом режиме. В зал заседаний журналистов не пускают в интересах несовершеннолетних.

По словам корреспондента, поддержать 24-летнюю женщину пришли ее родственники и знакомые.

14:35

В четверг, 26 января, задержали мать двоих детей, которые погибли в страшном пожаре 20 декабря 2022 года.

По данным ведомства, Ксения К. подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

"24-летняя женщина задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили накануне в региональном Следкоме.

14:30

По данным источника Сиб.фм, у 24-летней матери погибших детей есть еще один ребенок — старшая дочь.

"У неё есть еще старшая дочь. Она ей не занималась. Её лишили прав, и она никак ей не помогает", — рассказала Сиб.фм знакомая горе-матери.

Сама Ксения в беседе с журналистом отказалась комментировать эту ситуацию.

"Знаете, много кто что пишет и говорит, и, если я буду подтверждать или опровергать эту информацию, то это будет не очень", — объяснила она.

14:27

После страшного пожара 20 декабря в Новосибирске, на котором погибли двое малолетних детей, прошло два заседания комиссии по делам несовершеннолетних. Правоохранители выясняют, почему мать детей, Ксения, всегда оставляла их с няней, узнавая об их состоянии только по телефону. Со слов детского омбудсмена в НСО Надежды Болтенко, начата проверка в отношении органов профилактики, которые должны были оценивать условия жизни семь, стоявшей на учете в ПДН.

"Разные сигналы поступали. В Тогучинском районе, в Советском, но, к сожалению, дети опять остались без внимания органов профилактики. Есть вопросы к этим службам. Будем разбираться", — сказала Сиб.фм уполномоченная по правам детей.

14:20

19-летняя няня, оставившая детей одних, была задержана 25 декабря.

По данным прокуратуры, ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток.

14:09

Сразу после случившегося журналисту Сиб.фм удалось пообщаться с матерью погибших малышей.

С её слов, за свои услуги молодая няня получала приличные деньги – около 4 000 рублей в день. Утром во вторник, 20 декабря, Ксения перевела оплату и спросила, чем занимаются сын и дочь. Няня заверила клиентку, что с малышами «все в порядке». Но уже через некоторое время Ксения получила страшную весть.

По словам сибирячки, пожар в квартире на Первомайке начался в 14:45. Все это время за детьми никто не присматривал. Ксения выяснила, что в 10 утра 19-летняя няня ушла на ресницы, а сейчас не выходит на связь и добавила мать погибших детей в черный список в "ВК".

"Она находится у себя дома на Шлюзах. Пишет мне сообщения, что ей все равно. Говорит, что это наши проблемы. Она добавила меня в черный список и не выходит на связь", — добавила Ксения.

14:08

По факту гибели двоих детей на пожаре следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 105 (убийство малолетних).

14:03

Трагедия в Первомайском районе Новосибирска произошла 20 декабря 2022 года. В пожаре погибли двое детей — двухлетний мальчик и годовалая девочка. Малыши оказались предоставлены сами себе: 19-летняя няня ушла в салон красоты, мать находилась в другом районе города. После случившегося женщина опубликовала прощальный пост в соцсети.

"Я буду любить вас вечность, любимые мои крошки, никогда вас не забуду, вы всегда в моём сердце. Царства вам небесного, земля пухом", — написала мать погибших детей.