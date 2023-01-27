На выходных в Новосибирске ожидаются умеренные снегопады

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра рассказали, какая погода ожидает жителей Новосибирска и области в выходные 28 и 29 января.

В субботу, 28 января, в Новосибирске ожидается -9...-11 градусов ночью и -7...-9 градусов днем при Юго-западном ветре скоростью 7-12 метров в секунду. В области в тот-же день прогнозируют -8...-13 градусов ночью, а при прояснениях — до -18 градусов. Днем воздух прогреется до -5...-10 градусов. Ожидается Юго-Западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду, местами с порывами до 17 м/с со снегопадами и гололедицей.

В воскресенье, 29 января, в столице Сибири ночью воздух остынет до -10...-12 градусов, а днем температура составит -7...-9 градусов при Западном ветре скоростью 4-9 метров в секунду, ночью ожидаются порывы до 14 м/с.

В регионе 29 января ожидаются ночные температуры -9...-14 градусов, местами до -19 градусов, а днем воздух прогреется до -6...-11 градусов. Ожидается Западный ветер скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 16-14 м/с с умеренным снегом.

Ранее синоптик предупредила жителей Новосибирска о нескольких волнах мощного снегопада.