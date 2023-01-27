Общественная палата Новосибирской области поддержала отмену выборов мэра

Фото: мэрия Новосибирска

Региональная ячейка общественной организации выступила за отмену прямых выборов мэра в Новосибирске.

Инициатором отмены выборов мэра в Новосибирске выступила региональная Общественная палата. Идею о назначении градоначальника выдвинула председатель общественного органа Галина Гриднева. Об этом она сама рассказала ТАСС.

Галина Гриднева также проанализировала опыт других городов, где проходит конкурсное назначение первого лица города и пришла к выводу, что это увеличивает объёмы финансирования из федерального центра и улучшает благоустроительный процесс.

Напомним, вопрос отмены прямых выборов мэра в Новосибирске обсуждают с начала этого года. Первым допустил новую систему конкурсного управления губернатор региона Андрей Травников, позже и первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области и командир элитного батальона «Вега» Андрей Панферов высказался в поддержку отмены выборов градоначальника.