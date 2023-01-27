По прозвищу "Батяня": умер комбриг спецназа из Новосибирской области Леонид Поляков

Фото: Бердск Онлайн

Скончался комбриг Бердской бригады спецназа из Новосибирской области Леонид Поляков.

Комбриг Бердской бригады спецназа Леонид Поляков скончался на 71 году жизни. Об этом сообщает издание «Бердск Онлайн» со ссылкой на ветераны Бердской бригады.

Леонид Леонтьевич — легенда спецназа ГРУ. Сапер, выпускник Тюменского высшего военного инженерного командного училища, стал командиром элитного подразделения ГРУ.

Комбриг Бердской бригады спецназа 5 раз бывал в Чечне, где руководил бригадой. Там Леонид Леонтьевич получил прозвище «Батяня».

«Прощай, Батя....Ты был нам, как Папа... Вечная память и Слава тебе!», — выражает соболезнования сослуживец Полякова Алексей Мезенцев.

Под его командованием Мезенцев служил в Бердской бригаде с 1993 по 1995 год. Участвовал в первой командировке в Чечню.



«Лучшего командира пожелать солдат себе не мог. Он был как отец родной, заботился как о своих детях. Всегда во все вникал. С его стороны была большая поддержка, особенно в Чеченской командировке сильно чувствовалась. Чтобы поздравить нас с Новым годом, организовал нам 5-метровую сосну, подарки от родных, оббил все пороги в штабе Сибирского военного округа, и «выбил» самолет в Моздок, чтобы мы там почувствовали новый год», — поделился с Сиб.фм сослуживец.

По его словам, Поляков был человеком с большой буквы.



«Делал все, чтобы мы ни в чем не нуждались, чтобы четко ставились задачи и выполнялись, главное, — чтобы все вернулись оттуда живыми, это был главный аспект Бердской бригады», — заключил собеседник.

Последние годы жизни комбриг провел в Подмосковье.

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