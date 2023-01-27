Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку

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В Новосибирске умерший 11-летний мальчик оставил предсмертную записку.

В четверг, 26 января, в Калининском районе Новосибирска нашли тело 11-летнего мальчика в квартире. По данным источника «АиФ-Новосибирск», ребенок покончил с собой. 27 января стало известно, что перед этим он оставил записку.

Тело ребенка нашли в квартире на улице Макаренко.

Мальчик учился в 5 классе школы №78, жил с матерью и еще один ребенком.

Следователи СУ СК РФ по Новосибирской области не прокомментировали инцидент, но начали проверять обстоятельства гибели ребенка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двое прохожих, прогуливаясь по Бугринской роще в Кировском районе Новосибирска, обнаружили в снегу труп замерзшего мужчины. Тело обнаружилось недалеко от Бугринского моста. Мужчины не стали сообщать о находке в полицию, однако указали его местоположение.