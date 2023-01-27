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общество

Психолог назвала неожиданный способ справиться с тревогой

Фото Психолог назвала неожиданный способ справиться с тревогой
Фото Психолог назвала неожиданный способ справиться с тревогой

Freepik, authors: PeopleImages

По словам психолога Марины Гладышевой, лучше всего в борьбе с тревогой помогают занятия повседневными делами.

С причинами тревоги может справиться только сам человек, который испытывает это чувство. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала психолог Марина Гладышева. По словам эксперта, занятие повседневными делами поможет избавиться от этого неприятного чувства.

«Нужно стараться заниматься своими повседневными делами, и смотреть что действительно происходит в жизни, что меняется, с чем человек столкнулся, что стало хуже в его жизни или чего он опасается», — рекомендует психолог.

Она отметила, что если состояние не улучшается, то следует обратиться к специалисту.

Напомним, психолог рассказала, как быстро справиться с апатией.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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Теги

тревога
борьба
психолог
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