Терапевт предупредила о заражении бычьим цепнем через мясо

Freepik, authors: Nadezhda_Nesterova
По словам терапевта Ольги Чирковой, любители вяленого мяса и шашлыков рискуют заразиться бычьим цепнем.
Врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru предостерегла, что любители вяленого мяса и шашлыков рискуют заразиться бычьим цепнем. По ее словам, это происходит из-за потребления недостаточно обработанного мяса или при нарушении гигиенических норм при готовке.
«По статистике чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш», — добавила терапевт.
Напомним, терапевт рассказала, какая музыка повышает эффективность тренировок.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают