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общество

Терапевт предупредила о заражении бычьим цепнем через мясо

Фото Терапевт предупредила о заражении бычьим цепнем через мясо
Фото Терапевт предупредила о заражении бычьим цепнем через мясо

Freepik, authors: Nadezhda_Nesterova

По словам терапевта Ольги Чирковой, любители вяленого мяса и шашлыков рискуют заразиться бычьим цепнем.

Врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru предостерегла, что любители вяленого мяса и шашлыков рискуют заразиться бычьим цепнем. По ее словам, это происходит из-за потребления недостаточно обработанного мяса или при нарушении гигиенических норм при готовке.

«По статистике чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш», — добавила терапевт.

Напомним, терапевт рассказала, какая музыка повышает эффективность тренировок.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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заражение
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