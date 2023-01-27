Терапевт предупредила о заражении бычьим цепнем через мясо

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По словам терапевта Ольги Чирковой, любители вяленого мяса и шашлыков рискуют заразиться бычьим цепнем.

Врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с изданием NEWS.ru предостерегла, что любители вяленого мяса и шашлыков рискуют заразиться бычьим цепнем. По ее словам, это происходит из-за потребления недостаточно обработанного мяса или при нарушении гигиенических норм при готовке.

«По статистике чаще болеют мужчины. Женщины обычно заражаются, пробуя на вкус сырой фарш», — добавила терапевт.

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