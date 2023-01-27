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В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36

Фото В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36
Фото В Новосибирске 1 февраля изменится маршрут троллейбуса №36

Фото: Сиб.фм

Схема движения троллейбуса №36 в Новосибирске изменится в фервале.

В Новосибирске троллейбус №36 с 1 февраля текущего года изменит схему движения. Об этом в четверг, 27 января, сообщает пресс-центр мэрии. Кроме того, изменится и название маршрута.

Сейчас указанный троллейбус двигается по маршруту «Ул. Лазурная – М. «Речной вокзал», однако с 1 февраля его название сменится на «Ул. Лазурная – Вокзал «Новосибирск-Главный».

Из маршрута троллейбуса №36 исключат несколько остановок: Красный проспект, улица Державина, Красный проспект, площадь Инженера Будагова, улица Большевистская. С 1 февраля маршрут затронет новые улицы. Среди них Фрунзе (на участке от Красного проспекта до площади им. Кондратюка), проспект Димитрова, Вокзальная магистраль, улица Ленина (только в прямом направлении), площадь им. Гарина-Михайловского.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские власти объявили конкурс на закупку 120 новых троллейбусов в 2023 году. На новые модели электротранспорта выделят почти 5 млрд рублей. Заказчик — муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт». Стартовая цена контракта – 4,9 млрд рублей. Прием заявок на участие проходит до 19 декабря. Новые троллейбусы поступят в Новосибирск до конца ноября 2023 года.

Напомним, ранее застрявшая на дороге фура создала пробку из троллейбусов в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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