В Новосибирске агроном Шубина назвала лучший грунт для рассады

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Агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина посоветовала жителям Новосибирска лучшие грунт и удобрения для рассады.

Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала «АиФ-Новосибирск», в какой земле дачникам лучше всего высаживать растения и чем нельзя злоупотреблять при рассаде.

По мнению агронома, лучше самостоятельно заготавливать грунт, а не покупать в магазине. Землю можно взять с огорода в месте без вредителей и болезней.

«‎Я всегда готовлю грунты из дерновой земли, из перегноя и из перепревших опилок либо торфа, но, как правило, использую перепревшие опилки, поскольку это очень дешёвый материал. Естественно в такие грунты нужно добавить минеральные удобрения: одну столовую ложку мочевины, одну суперфосфата и одну сернокислого калия. Это главные элементы питания, которые растение употребляет в период своего развития»‎, — заявила Шубина

Агроном добавила, что минеральные удобрения необходимы для нормальных всходов семян. Жителям деревень и сёл, где с покупкой удобрений могут возникнуть проблемы, специалистка рекомендовала использовать древесную золу, содержащую фосфор, калий и множество других микроэлементов, которой в сельской местности всегда в избытке.

«‎Злоупотреблять ей не стоит — это щелочное удобрение, а щелочная среда для растения не совсем благоприятный субстрат. Поэтому на ведро грунта нужно насыпать 3-4 ложки золы — это достаточно, чтобы растение получило какие-то необходимые вещества»‎, — отметила Шубина.

При покупке готового грунта следует обращать внимание, из чего он состоит. Как правило, в хозяйственных магазинах продаётся торф — к нему следует относиться с осторожностью. По словам агронома, верховой торф всегда является кисловатым для растений, поэтому вместе с рассадным грунтом стоит покупать доломитовую муку, которая служит очень хорошим раскислителем, из расчета — три ложки муки на полведра торфа.

Специалист посоветовала заготовить грунты и положить их храниться на улицу пока не наступили холода, а спустя время занести их в тёплое помещение — и так повторить два-три раза. Благодаря этому почва обеззараживается и становится более благоприятной для растений.

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