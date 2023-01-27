В Новосибирске должница пыталась помешать приставам арестовать свой Nissan Juke

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Новосибирской области

В Новосибирске судебные приставы совместно со взыскателем вызволили Nissan Juke должницы из тесной парковки.

Женщина задолжала юридическому лицу 835 тысяч рублей, которые отказалась отдавать добровольном порядке. Кроме того, сибирячка не шла на контакт с судебным приставом.

По просьбе взыскателя судебные приставы вышли совместно с ним на исполнительные действия.

«Мы выехали по месту работы должницы. Территория была ограждена металлическим забором. Как только мы заехали на территорию на брендированном автомобиле ФССП России, за которым ехал эвакуатор, ворота на территорию автоматически закрылись. Должница спешно перепарковала автомобиль поперек в надежде, что ее кроссовер не смогут забрать», — рассказала судебный пристав-исполнитель Заельцовского подразделения ГУФССП России по Новосибирской области Кристина Березина.

Сама должница сбежала с места проведения исполнительных действий и спряталась на территории промышленного производства. Несмотря на то, что автовладелица припарковала Nissan Juke очень близко к зданию и сугробам, работникам его удалось вызволить и загрузить на эвакуатор.

Если в течение 10 дней гражданка не погасит задолженность в полном объеме, средства с аукционной продажи ее автомобиля пойдут в счет погашения долга. Предположительно его продажа может покрыть образовавшуюся задолженность гражданки перед юридическим лицом.

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области напоминает, что проверить и оплатить просроченную задолженность возможно на сайте ведомства в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Ранее Сиб.фм сообщил, что судебные приставы демонтировали самовольно установленные киоски в Дзержинском районе Новосибирска.