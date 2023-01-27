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В Новосибирске горожан просят не выходить на лед в выходные

Фото В Новосибирске горожан просят не выходить на лед в выходные
Фото В Новосибирске горожан просят не выходить на лед в выходные

Фото: Спасатели МАСС

Спасатели просят жителей Новосибирска не выходить на лед в выходные.

В группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте» сибиряков попросили воздержаться от выхода на лед замерзших водоемов, особенно рек, так как после аномальных морозов на водоёмах появляются промоины и большие участки с открытой водой.

«Погода оставляет желать лучшего, так как ветер и снег сильно снижают видимость, поднимают в воздух мелкие частицы, заметают следы и тропинки, скрывают тонкий лёд и промоины. На акватории Новосибирского водохранилища существует вероятность отойдя от берега просто заблудиться. Помните, что вода не прощает ошибок и пренебрежительного отношения к себе, а предупреждённый человек, соблюдающий правила поведения на водоёме всегда более подготовлен к любой экстремальной ситуации»», — гласит сообщение.

Спасатели напоминают новосибирцам, что выезд на транспорте на реку вне переправ категорически запрещен, а также просят рыбаков всегда иметь при себе полностью заряженный мобильный телефон и держать близких в курсе маршрута своего передвижения.

Напомним, в выходные 28 и 29 января в Новосибирске и области ожидаются снегопады и порывистый ветер.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, обращайтесь по телефонам 112 и 231-06-49.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

лед
спасатели
реки
МАСС
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