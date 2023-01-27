В Новосибирске начали проверку школы после самоубийства 11-летнего мальчика

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Детский омбудсмен Новосибирской области Болтенко начала проверку школы после самоубийства 11-летнего мальчика.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко проверит школу, где учился 11 летний мальчик, покончивший с собой.

Трагичный инцидент произошел 26 января в Калининском районе Новосибирска. Тело мальчика нашли в квартире дома на улице Макаренко. Перед смертью ребенок написал записку.

«Я уже высказала соболезнования родителям. Этот вопрос мы уже обсудили и с прокурором области. Будем разбираться по полной, где, кто и на каком этапе недорабатывает», — сообщила Надежда Болтенко корреспонденту Сиб.фм.

Кроме аппарата детского омбудсмена происшествие проверяют специалисты Следственного комитета и прокуратуры Новосибирской области. Им предстоит опросить и оценить действия близких ребенка, а также всех, кто с ним контактировал, в том числе одноклассников и учителей.

По предварительным данным, семья ребенка считалась благополучной, хоть и неполной — ребенок жил с мамой и своим братом, а в Новосибирск они переехали в 2021 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что возможная причина суицида — конфликт с мамой из-за проблем в школе.