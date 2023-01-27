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В Новосибирске названа возможная причина суицида 11-летнего мальчика

Фото В Новосибирске названа возможная причина суицида 11-летнего мальчика
Фото В Новосибирске названа возможная причина суицида 11-летнего мальчика

Фото: Сиб.фм

Названа причина, из-за которой 11-летний мальчик в Новосибирске мог покончить с жизнью.

Источник «АиФ-Новосибирск» в правоохранительных органах сообщил, что 11-летний мальчик мог покончить с жизнью из-за конфликта с матерью. Информация уточняется.

«Возможно, у мальчика была ссора с мамой из-за проблем в школе», — уточнил знакомый с ситуацией осведомитель.

Напомним, о смерти 11-летнего ребенка в квартире дома в Калининском районе стало известно в четверг, 26 января. Он оставил предсмертную записку.

Известно, что он жил в благополучной — хоть и неполной — семье с матерью и своим братом. В Новосибирск семья переехала в 2021 году. На учете у полиции ребенок не состоял.

30 января состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где обсудят это трагичное происшествие.

Собственные проверки обстоятельств смерти и возможных причин проводят Следственный комитет, прокуратура и аппарат детского омбудсмена по Новосибирской области.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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