В Новосибирске найденный мёртвым 11-летний мальчик покончил с собой

Фото из архива Сиб.фм

Стали известны подробности гибели 11-летнего школьника на улице Макаренко в Новосибирске: скорее всего, ребёнок покончил с собой.

Тело 11-летнего мальчика родители обнаружили в одной из квартир на улице Макаренко 26 января. На место сразу же были вызваны полицейские и следователи. Ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребёнка Надежда Болтенко.

"Сейчас мы уточняем всю информацию и анализируем со всех источников. Это – действительно ЧП. Я уже высказала соболезнования родителям. Этот вопрос мы уже обсудили и с прокурором области. Будем разбираться по полной: где, кто и на каком этапе недорабатывает", – заявила детский омбудсмен.

На данный момент проводится экспертиза, которая окончательно расставит все точки над и. На данный момент проводится доследственная проверка. Предстоит дать оценку действиям всех контактировавших со школьником – в том числе одноклассников и учителей. Уточняется и информация о благополучии семьи школьника.

"Сегодня Калининский отдел полиции должен мне к обеду предоставить полную информацию о случившемся",

– заключила Надежда Болтенко.