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Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске

Фото Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
Фото Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства обнаружения тела ребёнка в новосибирской квартире.

В Калининском районе Новосибирска в квартире обнаружили тело ребёнка. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, ребёнку было 11 лет. Инцидент произошёл в четверг, 26 января, в одной из квартир в доме по улице Макаренко. Правоохранительные органы выясняют причины случившегося.

В СУ СК РФ по Новосибирской области не прокомментировали случившееся, пишет издание.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двое прохожих, прогуливаясь по Бугринской роще в Кировском районе Новосибирска, обнаружили в снегу труп замерзшего мужчины. Тело обнаружилось недалеко от Бугринского моста. Мужчины не стали сообщать о находке в полицию, однако указали его месоположение.

Напомним, ранее под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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