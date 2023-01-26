Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске

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Правоохранительные органы выясняют обстоятельства обнаружения тела ребёнка в новосибирской квартире.

В Калининском районе Новосибирска в квартире обнаружили тело ребёнка. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, ребёнку было 11 лет. Инцидент произошёл в четверг, 26 января, в одной из квартир в доме по улице Макаренко. Правоохранительные органы выясняют причины случившегося.

В СУ СК РФ по Новосибирской области не прокомментировали случившееся, пишет издание.

Ранее Сиб.фм сообщал, что двое прохожих, прогуливаясь по Бугринской роще в Кировском районе Новосибирска, обнаружили в снегу труп замерзшего мужчины. Тело обнаружилось недалеко от Бугринского моста. Мужчины не стали сообщать о находке в полицию, однако указали его месоположение.

Напомним, ранее под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери.