В Новосибирске суд отпустил домой мать сгоревших на пожаре детей

Фото: МК в Новосибирске

Сегодня, 27 января, в Первомайском районном суде Новосибирска избрали меру пресечения матери погибших на пожаре детей: Ксению К. отпустили домой под подписку о невыезде.

Меру пресечения в виде заключения под стражу сегодня избирали 24-летней матери двоих детей, которые в декабре прошлого года задохнулись на пожаре, пока 19-летняя няня ушла "делать ресницы".

С ходатайством об аресте матери сгоревших детей следователи вышли в Первомайский районный суд спустя почти месяц с момента трагедии. До этого в СИЗО уже была помещена оставившая детей няня.

Следователи ходатайствовали о помещении матери в СИЗО. Поддержать мать детей пришли также знакомые и друзья. Они считают, что женщина и так наказана.

Однако в итоге судья Евгений Овчинников отклонил ходатайство следователей: до окончания следствия Ксения К. будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, мать детей подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). По версии следствия, она оставила в тот день малышей в опасности, что было не в первый раз.

Более подробно все нюансы этого процесса вы можете узнать из онлайн-трансляции Сиб.фм.