В Новосибирске водители назвали главный страх на дорогах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
Новосибирские водители рассказали, чего больше всего боятся на дорогах города.
Больше всего новосибирские водители опасаются на дорогах агрессивных автолюбителей.
По данным Группы Ренессанс страхование и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», количество новосибирских водителей, которые боятся резких водителей, составляет 24%.
В Новосибирской области этот страх находится на первом месте.
Также по данным исследований выяснилось, что самый большой страх российских автомобилистов – это пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенном месте.
Второе место занимает потеря контроля над автомобилем. На третьем месте фобий автомобилистов — боязнь внезапного появления животного.
Ранее Сиб.фм писал о смертельном ДТП с участием автомобиля Mazda Bongo и грузовика Scania, в результате которого погибли 4 человека.
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