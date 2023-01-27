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Авто общество

В Новосибирске водители назвали главный страх на дорогах

Фото В Новосибирске водители назвали главный страх на дорогах
Фото В Новосибирске водители назвали главный страх на дорогах

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирские водители рассказали, чего больше всего боятся на дорогах города.

Больше всего новосибирские водители опасаются на дорогах агрессивных автолюбителей.

По данным Группы Ренессанс страхование и сервиса по проверке и подбору автомобилей «Автокод», количество новосибирских водителей, которые боятся резких водителей, составляет 24%.

В Новосибирской области этот страх находится на первом месте.

Также по данным исследований выяснилось, что самый большой страх российских автомобилистов – это пешеходы, которые перебегают дорогу в неположенном месте.

Второе место занимает потеря контроля над автомобилем. На третьем месте фобий автомобилистов — боязнь внезапного появления животного.

Ранее Сиб.фм писал о смертельном ДТП с участием автомобиля Mazda Bongo и грузовика Scania, в результате которого погибли 4 человека.

 

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Автор:
Мария Токарева
журналист

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