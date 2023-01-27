28-летний водитель Mazda погиб в ДТП с фурой в Новосибирской области

Фото: УГИБДД

Смертельное ДТП произошло в Барабинском районе Новосибирской области с участием автомобиля Mazda Bongo и грузовика Scania.

28-летний водитель Mazda Bongo скончался в ДТП на трассе в Барабинском районе Новосибирской области 26 января Иномарка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с фурой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Авария произошла около 20:50 минут.

Водитель Mazda Bongo ехал из Барабинска в сторону Новосибирска. В какой-то момент он не справился с управлением, машина оказалась на встречной полосе. После столкновения со встречным грузовым автомобилем Scania водитель Mazda получил травмы не совместимые с жизнью.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, во вторник, 24 января, на Северном объезде Новосибирска произошла авария с участием экипажа скорой помощи и «Митцубиси». Спецавтомобиль доставил двух пациентов из Татарской ЦРБ в стационар Новосибирска. Когда медики возвращались обратно, скорая совершила наезд на барьерное ограждение, вылетела на встречную полосу и столкнулась с иномаркой. В результате погибли 4 человека.