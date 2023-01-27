Врачи рассказали об опасных последствиях хрипоты

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Британские врачи выяснили, что хрипота может указывать на рак гортани.

Врачи из Британии рассказали о симптомах, которые могут указывать на рак гортани. Одним из тревожных симптомов, по словам специалистов, является длительная хрипота. Охрипшее более чем трёх недель горло может указывать на рак, пишет RuNews24.ru.

Еще одним симптомом развития рака гортани может быть затруднённое глотание. Срочная помощь может потребоваться и при сильной отдышке, которая сопровождается нехваткой воздуха и стойким кашлем.

Другим признаком, как и у других форм онкологии, может стать — резкая потеря веса, заключили медики.

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