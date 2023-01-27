«Я твоей малолетке язык вырву»: в Новосибирске школьница пнула в лицо второклассницу

Фото: из личного архива матери пострадавшей / коллаж Сиб.фм

В Новосибирске школьница пнула в лицо второклассницу.

В Новосибирске второклассница пнула сверстницу ногой в лицо. Инцидент произошел в пятницу, 27 января, в школе № 94. О случившемся редакции Сиб.фм рассказала мать пострадавшей Екатерина.

По словам мамы девочки, конфликт между одноклассницами продолжался уже несколько месяцев. Девочки уже сами не помнят, из-за чего началась вражда. Однако со временем градус агрессии только нарастал.

«Они конфликтовали в школе. Девочка говорила моей дочери, что она дура, а её мама тупая. При очередной ссоре, моя дочь сказала однокласснице, что она не хочет больше с ней общаться, потому что та «малолетняя мразь и её мама тоже». Девочка передала это своей маме. В итоге та пообещала вырвать язык моей дочери», — объяснила ситуацию Екатерина.

27 января после урока музыки между одноклассницами вновь произошла ссора.

"Она пнула моего ребенка ногой в лицо", — уточнила мать пострадавшей.

После случившегося Екатерина обращалась в полицию.

"Но там велели обращаться к участковой, которая в данный момент на больничном. В понедельник буду снова обращаться", — добавила собеседница.

Также женщина намерена в ближайшее обсудить ситуацию с директором школы.

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