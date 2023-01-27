За продажу паленой водки жителя Тюмени осудили на 5 лет

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Жителя Тюмени осудили на 5 лет за продажу контрафактной водки, которой отравились 6 человек.

47-летнего Ровшана Дашдамирова из Тюмени осудили на пять с половиной лет за продажу суррогатного алкоголя. Мужчина хранил его в грузовом отсеке «Газели» и в помещении торгового павильона, пишет МегаТюмень.

«Подсудимый продавал эту спиртосодержащую продукцию жителям Тюмени. Ей отравилось 6 человек», – сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Тюменец признал свою вину. С него взыскали 200 тысяч рублей.

Напомним, в Новосибирске осудили стрелявшую из автомата 36-летнюю женщину.