Житель Новосибирска получил сдачу редкой пятирублёвой купюрой

Фото: Telegram-канал «ACT-54 Black»

Житель Новосибирска получил сдачу редкой бумажной пятирублёвой купюрой.

Новосибирцу дали сдачу редкой пятирублёвой купюрой. Об этом сообщил Telegram-канал «ACT-54 Black».

Пятирублевую сдачу жителю Новосибирска выдали в одном из супермаркетов города.

В конце 2022 года выпуск бумажных «пятаков» возобновился. Банк России объяснил это тем, что чеканка пятирублёвых монет более затратна, переход на бумажные деньги станет экономически целесообразным.

Стоит отметить, что от купюр предыдущего поколения новые пятирублёвки отличаются лишь специальной лакировкой, дизайн остался прежним, как в образце купюр, которые вошли в обращение в 1998 году.

В России на сегодняшний день, находятся девять номиналов образца 1997 и 2010 годов, с изображением российских городов:

5 руб. — Великий Новгород;

10 руб. — Красноярск;

50 руб. — Санкт-Петербург;

100 руб. — Москва;

200 руб. — Севастополь;

500 руб. — Архангельск;

1000 руб. — Ярославль;

2000 руб. — Владивосток;

5000 руб. — Хабаровск.

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