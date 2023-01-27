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Жительница Новосибирска спасла сына из приюта и сбежала с ним из Германии

Фото Жительница Новосибирска спасла сына из приюта и сбежала с ним из Германии
Фото Жительница Новосибирска спасла сына из приюта и сбежала с ним из Германии

Фото: vn.ru

Нелли Бирюкова с сыном решила переехать с сыном на ПМЖ в Германию из Новосибирска три года назад. Однако после того, как женщина начала правозащитную деятельность, у неё забрали сына, которого она вскоре выкрала, и прилетела с ним в Россию.

Жительница Новосибирска Нелли Бирюкова решила улучшить свою жизнь и три года назад вместе с сыном уехала в Германию, в город Брауншвейг на ПМЖ. Сибирячке сначала понравилось за рубежом, но у подростка начались крупные проблемы.

Мальчик плохо знал немецкий язык, поэтому у него постоянно были конфликты со сверстниками. К тому же местным властям не понравилась правозащитная деятельность сибирячки, которую она развила в Германии. В итоге, её сына забрали и поместили в приют.

Историю Нелли Бирюковой рассказывают "Известия": женщина просто выкрала сына и сразу рванула в аэропорт, чтобы улететь в Россию.

«Забрала, наконец-то, своего сына! Что-что я сделала — приехала и со школы его забрала, и всё. Я, может быть, даже совершила преступление, за которое придется отвечать», — заявила "Известиям" Нелли.

Пока власти Германии не хватились сибирячки, а она тем временем уже прилетела в Новосибирск и в данный момент спускается с трапа самолёта. Корреспондент Сиб.фм позже подробно расскажет удивительную историю Нелли Бирюковой.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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