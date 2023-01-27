Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

Жительница Новосибирской области сбежала из Германии ради спасения своего сына

Фото Жительница Новосибирской области сбежала из Германии ради спасения своего сына
Фото Жительница Новосибирской области сбежала из Германии ради спасения своего сына

Фото: предоставлено героем публикации

Нелли Бирюкова сбежала в Бердск из Германии со своим сыном, которого поселили в психушку.

Жительница Бердска Нелли Бирюкова четыре года назад уехала жить в Германию с сыном по совету матери. У женщины были немецкие корни, и ей удалось получить гражданство, однако вскоре начались проблемы, рассказала она Сиб.фм.

Нелли с сыном Александром поселились в Брауншвейге, однако найти подходящее жильё не удалось, из-за чего им пришлось остановиться в разваливающемся доме с мигрантами. Женщина объяснила, что причина в том, что они русские. Сибирячка начала вести правозащитную деятельность и помогала россиянам адаптироваться в Германии. Там, по её словам, семью «взяли в оборот».

«Властям местным не понравилась правозащитная деятельность. Я думаю с этого момента они заинтересовались мной и сыном», — вспоминает она.

Затем сын Нэлии пошел в школу, однако и там начались проблемы. Из-за того, что он плохо знал немецкий язык, у него были конфликты со сверстниками, говорит женщина. Это стало началом скандала, из-за которого Нэлли едва не потеряла сына. Из-за побоев со стороны школьников местное ведомство по делам молодёжи посчитало, что с Александром жестоко обращаются дома.

«У него появились синяки и Югендамт (Ведомство по делам молодёжи в Германии. — прим. ред) сказали, что его избивает брат, а не сверстники. Мы были в шоке», — говорит она.

Тогда у Нелли через суд забрали сына и поместили его в психиатрическую больницу на два месяца, так как он якобы нуждался в помощи. Сибирячка обратилась к некой гражданке Украины Олейниковой, которая заявила, что работает с местными властями и может решить её проблему. Однако на суде новая знакомая Нэлли выступила против неё. В результате женщина поставила свою подпись в документе, который позволил определить Алекандра в Евангелическую церковь и забрать его у матери. Кроме того, суд решил, что и сама Нэлли Бирюкова нуждается в помощи психиатра.

В этом приюте Александра исхудал, вспоминает Нэлли. По словам матери, их кормили только бутербродами.

«Я спрашивала, почему нет горячего питания. На что они отвечали, что дети сами готовить должны с помощью книги с рецептами. Но вся книга написана на немецком, который сын плохо знает, а общаться на русском ему запрещали», — жалуется она.

В результате Нэлли посчитала, что сына пора спасать, и летом прошлого года предприняла первую попытку вызволить его из приюта. Совершить побег не удалось, поэтому в январе этого года сибирячка разработала новый план при помощи общественников из России. Нэлли пришлось буквально выкрасть сына из церкви. На последние деньги она купила билеты на самолёт до Турции, откуда с пересадкой в Москве добралась до Новосибирска.

«Наконец-то мой ребенок на свободе. Тут он в безопасности, его здесь никто не тронет», — рассказала она Сиб.фм.

Нелли рассуждает, если бы она не смогла вытащить сына, то сотрудники церкви могли бы сделать всё, чтобы настроить Александра против неё. Сейчас сибирячка с сыном находится у бабушки в Бердске, сын планирует вернуться в школу.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25546
Под Новосибирском девочку-подростка отправили в колонию за убийство матери
23177
Погибший в Новосибирске 11-летний мальчик оставил предсмертную записку
23145
«Недавно смеялись, а теперь их нет»: появились подробности гибели четырех человек в ДТП со скорой под Новосибирском
17843
В Новосибирской области запустили новую 8-вагонную электричку с биотуалетами
15378
Труп 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске
13714
Отсрочка от мобилизации в феврале 2023: обновленный перечень оснований
11965
Райкин поручился за задержанного в Новосибирске экс-директора «Красного факела» Кулябина