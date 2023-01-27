Жительница Новосибирской области сбежала из Германии ради спасения своего сына

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Нелли Бирюкова сбежала в Бердск из Германии со своим сыном, которого поселили в психушку.

Жительница Бердска Нелли Бирюкова четыре года назад уехала жить в Германию с сыном по совету матери. У женщины были немецкие корни, и ей удалось получить гражданство, однако вскоре начались проблемы, рассказала она Сиб.фм.

Нелли с сыном Александром поселились в Брауншвейге, однако найти подходящее жильё не удалось, из-за чего им пришлось остановиться в разваливающемся доме с мигрантами. Женщина объяснила, что причина в том, что они русские. Сибирячка начала вести правозащитную деятельность и помогала россиянам адаптироваться в Германии. Там, по её словам, семью «взяли в оборот».

«Властям местным не понравилась правозащитная деятельность. Я думаю с этого момента они заинтересовались мной и сыном», — вспоминает она.

Затем сын Нэлии пошел в школу, однако и там начались проблемы. Из-за того, что он плохо знал немецкий язык, у него были конфликты со сверстниками, говорит женщина. Это стало началом скандала, из-за которого Нэлли едва не потеряла сына. Из-за побоев со стороны школьников местное ведомство по делам молодёжи посчитало, что с Александром жестоко обращаются дома.

«У него появились синяки и Югендамт (Ведомство по делам молодёжи в Германии. — прим. ред) сказали, что его избивает брат, а не сверстники. Мы были в шоке», — говорит она.

Тогда у Нелли через суд забрали сына и поместили его в психиатрическую больницу на два месяца, так как он якобы нуждался в помощи. Сибирячка обратилась к некой гражданке Украины Олейниковой, которая заявила, что работает с местными властями и может решить её проблему. Однако на суде новая знакомая Нэлли выступила против неё. В результате женщина поставила свою подпись в документе, который позволил определить Алекандра в Евангелическую церковь и забрать его у матери. Кроме того, суд решил, что и сама Нэлли Бирюкова нуждается в помощи психиатра.

В этом приюте Александра исхудал, вспоминает Нэлли. По словам матери, их кормили только бутербродами.

«Я спрашивала, почему нет горячего питания. На что они отвечали, что дети сами готовить должны с помощью книги с рецептами. Но вся книга написана на немецком, который сын плохо знает, а общаться на русском ему запрещали», — жалуется она.

В результате Нэлли посчитала, что сына пора спасать, и летом прошлого года предприняла первую попытку вызволить его из приюта. Совершить побег не удалось, поэтому в январе этого года сибирячка разработала новый план при помощи общественников из России. Нэлли пришлось буквально выкрасть сына из церкви. На последние деньги она купила билеты на самолёт до Турции, откуда с пересадкой в Москве добралась до Новосибирска.

«Наконец-то мой ребенок на свободе. Тут он в безопасности, его здесь никто не тронет», — рассказала она Сиб.фм.

Нелли рассуждает, если бы она не смогла вытащить сына, то сотрудники церкви могли бы сделать всё, чтобы настроить Александра против неё. Сейчас сибирячка с сыном находится у бабушки в Бердске, сын планирует вернуться в школу.