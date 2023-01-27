Жителю Новосибирска выдали сдачу новой пятирублёвой купюрой

Фото: группа «АСТ-54»

В магазинах Новосибирска появились пятирублёвые купюры.

В одном из магазинов Новосибирска житель города получил на сдачу пятирублёвую купюру. Об этом сообщили в Telegram-канале «ACT-54 Black».

Горожанин удивился, увидев в сдаче супермаркета купюру, которая не была в ходу более 10 лет. Такие купюры производили в 1990-х, но в первом десятилетии 21-го века их производство прекратили. Официально они не вышли из оборота и ими всё это время можно было расплачиваться, но фактически они превратились в предмет коллекционирования.

Выпуск пятирублевых купюр возобновили в конце 2022 года. Как сообщила пресс-служба Банка России, производить банкноты экономически выгоднее, чем чеканить монеты. По сравнению с купюрами старого образца, у новых появилась только лакировка. Дизайн банкнот не изменился.

По оценке ЦБ, лакировка на новых купюрах приведет к тому, что их срок службы увеличится на 30%.