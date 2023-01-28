Доброволец из Новосибирской области погиб в зоне СВО, спасая товарищей

Фото: Администрация Сузунского района

В Сузунском районе Новосибирской области простились с погибшим в зоне проведения СВО добровольцем Николаем Кудрявцевым.

Доброволец из Сузунского района Новосибирской области Николай Кудрявцев погиб в зоне проведения спецоперации на территории Луганской народной республики, спасая боевых товарищей, сообщила районная администрация.

За героический поступок воина представили к государственной награде.

Церемония прощания с сибиряком, на которой соболезнования выразили и.о. главы Сузунского района Александр Осипов и военный комиссар Василий Радаев, состоялась в субботу, 28 января, в местном доме культуры. Попрощаться с земляком в местный дом культуры пришли несколько сотен жителей района.

Николай Кудрявцев работал на местном маслосырозаводе, а в начале СВО решил пойти добровольцем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске сотрудники Росгвардии получили награды за СВО.