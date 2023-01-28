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общество

В Новосибирске сотрудники Росгвардии получили награды за СВО

Фото В Новосибирске сотрудники Росгвардии получили награды за СВО
Фото В Новосибирске сотрудники Росгвардии получили награды за СВО

Фото со страницы Росгвардии в "ВК"

В Новосибирске сотрудники Росгвардии, отличившиеся в ходе проведения СВО, получили государственные награды.

Отличившиеся в ходе спецоперации военные Росгвардии получили госнаграды в Новосибирске. Бойцы получили их из рук командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-лейтенанта Николая Марков.

Сотрудники Росгвардии были отмечены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Суворова и Жукова.

Указ о присвоении наград накануне подписал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщается в Telegram-канале Росгвардии, во время вручения госнаград Марков поблагодарил военных за смелость и профессионализм.

Напомним, накануне в Новосибирске прошла встреча актера Евгения Гришковца с участниками СВО, которые проходят лечение и реабилитацию на базе военного госпиталя ЦВО.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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